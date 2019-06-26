26.06.2019 14:29
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Terme'deki selin bilançosu ortaya çıktı - ARŞİV

Terme

SAMSUN'un Terme ilçesinde meydana gelen selde yapılan hasar tespitlerine göre; 38 mahallede 1770 üreticiye ait yaklaşık 60 bin 200 parsel ekili tarım arazisi zarar gördü.

SAMSUN'un Terme ilçesinde meydana gelen selde yapılan hasar tespitlerine göre; 38 mahallede 1770 üreticiye ait yaklaşık 60 bin 200 parsel ekili tarım arazisi zarar gördü.
Terme ilçesinde önceki gün etkili olan sağanak sel ve heyelanlara neden oldu. Taşkın nedeniyle evlerin zemin ve bodrum katları ile tarım arazileri su altında kaldı. Sakarlı , Evci , Karasu , Hüseyinmescit , Balsaray, Kazımkarabekir , Uludere , Bazlamaç mahalleleri hasarın boyutu büyük oldu.
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ilk hasar tespit çalışmalarına göre; 38 mahallede yaklaşık 60 bin 200 parsel ekili tarım arazisi zarar görürken, 1770 üretici ise mağdur oldu. Selde yaklaşık 13 bin küçükbaşın telef olduğu tespit edildi. Selde hasar tespit çalışmaları sürüyor.


- Samsun
Kaynak: DHA
sel , samsun , tarım , terme , Güncel

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