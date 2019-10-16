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Terme'den "Barış Pınarı Harekatı'na" destek

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğimizin yanındayız." dedi.

16.10.2019 18:26Terme'den
Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğimizin yanındayız." dedi.
Kılıç, Terme Belediye Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğin yanında olduklarını söyledi.
Mehmetçiğin kendi hayatlarını hiçe sayarak mazlum coğrafyalarda beslenen eli kanlı örgütlere karşı, şanlı bir mücadele verdiğini ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:
"Biz de hem dualarımızla, hem de gerekirse tüm varlığımızla Mehmetçiklerimizin yanındayız. Hain emelleri olan ne örgütler, ne de dış güçler bu coğrafyada isteklerini gerçekleştiremeyecek. Bunun en büyük teminatı Türk milletinin kendisidir. Bu minvalde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na tüm Meclis üyelerimiz ve destek verirken, terörü lanetliyoruz ve ordumuzun yanında olduğumuzu bir kez daha deklare ediyoruz."

Barış Pınarı Harekatı, Ali Kılıç, Terme, Güncel

Kaynak: AA

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