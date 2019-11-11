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Terme 'Geleceğe Nefes' verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından yayımlanan genelge ile Türkiye'de ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak için 11 Kasım "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak ilan edildi.

11.11.2019 14:47 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:52Terme 'Geleceğe Nefes' verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından yayımlanan genelge ile 'de ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak için 11 Kasım "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak ilan edildi.

Aynı anda bin fidan dikildi

Türkiye genelinde 2 bin 23 noktada 11 milyon fidan dikmeyi hedefleyen Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Geleceğe Nefes' projesi kapsamında 'un İlçesi'nde Sakarlı ağaçlandırma alanında yüzlerce öğrenci ve vatandaş bin fidanı toprakla buluşturdu. Etkinliğe, Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Emniyet Müdürü Beytullah Doğan, Jandarma Komutanı Jan. Teğ. Eren Dede, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy, İdari ve mülki amirler, siyasi parti ilçe temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, belediye personelleri ve öğrenciler katıldı.

'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası bünyesinde Samsun'da 27 lokasyonda toplam 55 bin 555 fidan dikilirken, Terme'de bin fidan toprakla buluştu. Yeni yapılan etkinlikle ilçede 2019 yılı içerisinde dikilen fidan sayısı 85 bine ulaştı. - SAMSUN

Türkiye, Samsun, Terme, Güncel

Kaynak: İHA

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