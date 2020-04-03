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Terme pazarlarında korona önlemleri arttı

Terme Belediyesi zabıta ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında cuma pazarında giriş-çıkışlar kapatılarak, belirli sayıda vatandaşın girip alışveriş yapması sağlandı.

03.04.2020 11:11 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:11
Terme pazarlarında korona önlemleri arttı
Terme Belediyesi zabıta ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında cuma pazarında giriş-çıkışlar kapatılarak, belirli sayıda vatandaşın girip alışveriş yapması sağlandı.

Terme Belediyesi, korona virüs salgınına karşı İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı ek genelge ve ülke genelinde alınan sağlık tedbirleri kapsamında pazar yerlerinde alınan yeni önlemleri arttırdı. Buna göre pazar yerlerine giriş ve çıkışlar belli noktalardan kontrollü bir şekilde yapılacak. Pazar yerleri/alanında sergi, tezgah veya tahtalar araları en az 3 metre olacak. Pazar giriş çıkışlarını kontrol altına alan zabıta ekipleri, ayrıca pazar içinde vatandaşların ve esnafın ateş ölçümlerini yaparak, maske dağıttı.

"Lütfen evde kalın"

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önemli. Bu kapsamda pazar yerlerimizdeki sağlık önlemlerini arttırdık. Yayınlanan ek genelge doğrultusunda pazar yerlerine giriş ve çıkışlar belli noktalardan kontrollü bir şekilde yapılıyor. Bunun haricindeki yerler demir bariyerler ile kapatıldı. Pazar yerlerindeki sergi, tezgah ve/veya tahtalar araları en az 3 metre olacak şekilde yerleştirilmesi sağlandı. Pazar yerindeki tezgahlar içerisinde giriş çıkışlar kontrol edilerek, kalabalık oluşumu engellendi ve vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde gerekli uyarılar yapıldı. Çocuklarla pazar yerlerine girilmesi engellendi. Ayrıca maske dağıtımı yapıldı. Daha önceden aldığımız tedbirler ise aynı şekilde devam ediyor. Vatandaşlarımızın hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı için kurallara uymasını istiyoruz. Bu süreci hep birlikte atlatacağız. Terme Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yanındayız" dedi. - SAMSUN
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Kaynak: İHA

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