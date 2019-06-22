22.06.2019 15:41
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Terme sele teslim

Terme sele teslim

Samsun'un Terme ilçesinde sağanaktan dolayı taşan dereler nedeniyle ovalar sular altında kaldı.

Samsun 'un Terme ilçesinde sağanaktan dolayı taşan dereler nedeniyle ovalar sular altında kaldı. Terme ilçesinde dün geceden beri devam eden sağanak nedeniyle evler, iş yerleri su altında kalırken ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Sağanak, ilçedeki Sakarlı ve Miliç Mahalleleri arasından geçen Miliç Deresi'ni taşırdı. Derenin taşması nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı ve mahsuller zarar gördü. İlçede ayrıca, bazı yerlerde yollar çökerken ağaçların da devrildiği gözlendi. Ayrıca Sakarlı Mahallesi 'ndeki bir köprü yıkıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Samsun , Terme , Güncel

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