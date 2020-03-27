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Terme 'vefa'da örnek oluyor

Terme'de Vefa Destek Grubu, ilçede uygulamaya konulan korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların taleplerini karşılıyor.

27.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:02
Terme 'vefa'da örnek oluyor
Terme 'de Vefa Destek Grubu, ilçede uygulamaya konulan korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların taleplerini karşılıyor.

Samsun 'un Terme ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan 65 yaş ve üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların talepleri Terme Kaymakamlığı öncülüğünde Vefa Destek Grubu ve Terme Belediyesi ekipleri tarafından gideriliyor.

Terme Belediyesi tarafından evinden çıkamayan vatandaşlara temel gıda yardımı yapılırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerinde market ve diğer ihtiyaçlarına yardımcı olunuyor. Ayrıca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından da vatandaşların sağlık kontrolleri gerçekleştirerek ilaç tedariki sağlanıyor.

"Biz görevimizin başındayız"

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Korona virüs mücadelesinde gece gündüz demeden sizlerin ve bizlerin sağlığı için çalışan belediye personellerimize de çok teşekkür ediyoruz. Korona virüse karşı mücadelemiz her gün daha da güçlü bir şekilde devam ediyor. Devletimizin titizlikle yürüttüğü bu süreci bizler de sonuna kadar destekliyoruz. Vatandaşlarımızdan tek talebimiz bu süreçte biraz daha konuya duyarlı olmaları ve evde kalmaları. Biz görevimizin başındayız. Belediye olarak 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızı, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın genel ihtiyaçlarını karşılamak için ekiplerimizi seferber ettik. Yeter ki sizler evinizde kalın, biz ayağınıza geliriz. Sağlık Bakanımızın da söylediği gibi, sizden alacağımız öğütlere ihtiyacımız var, lütfen dışarı çıkmayın" dedi.

Dezenfekte çalışmaları özenle devam ediyor

Diğer yandan korona virüs tedbirleri kapsamında Terme Belediyesi ekipleri tarafından ilçe genelinde dezenfekte işlemleri devam ediyor. Kamu kurumları ve topluma açık alanlarda dezenfekte çalışmaları sürdürülüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Samsun, Terme, Güncel

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