Termeli kadınlardan 8 Mart'ta anlamlı hareket
Termeli kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İlçe Jandarma Komutanlığında personel ile buluşarak, "Mehmetçiğin yanındayız" mesajı verdi.
08.03.2020 15:11 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:11
Termeli kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İlçe Jandarma Komutanlığında personel ile buluşarak, "Mehmetçiğin yanındayız" mesajı verdi.
Terme Belediyesi öncülüğünde 8 Mart Dünya kadınlar Günü'ne özel düzenlenen programda, Terme Belediyesinin kadın meclis üyeleri, Terme Belediyesi kadın çalışanları ve kadın kolları temsilcilerinden oluşan heyet, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, görevli askerlere ve komutanlara Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti. Heyetle birlikte jandarmayı ziyaret eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Bu anlamlı günde ilçedeki kadınlarımızdan gelen talepleri de dikkate alarak, yine bu zor günlerde Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu göstermek istedik. TSK ve jandarma teşkilatı bizim vazgeçilmezimiz. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Ülkenin birliği ve beraberliği için, ezan dinmesin, bayrak inmesin diye canlarını hiçe sayarak görev yapan Mehmetçiğimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi bu ülkede şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacaktır. Bu vesile ile bu özel günlerini askerlerimizin yanında olduğunu göstermek için ayıran kadınlarımıza tekrar teşekkür eder ve dünya kadınlar günlerini kutlarım" dedi.
Bu özel günü kendilerine ayırdıkları için Termeli kadınlara teşekkür eden İlçe Jandarma Komutanı Eren Dede de kadınlara çiçek taktim etti. - SAMSUN
Terme Belediyesi öncülüğünde 8 Mart Dünya kadınlar Günü'ne özel düzenlenen programda, Terme Belediyesinin kadın meclis üyeleri, Terme Belediyesi kadın çalışanları ve kadın kolları temsilcilerinden oluşan heyet, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, görevli askerlere ve komutanlara Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti. Heyetle birlikte jandarmayı ziyaret eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Bu anlamlı günde ilçedeki kadınlarımızdan gelen talepleri de dikkate alarak, yine bu zor günlerde Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu göstermek istedik. TSK ve jandarma teşkilatı bizim vazgeçilmezimiz. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Ülkenin birliği ve beraberliği için, ezan dinmesin, bayrak inmesin diye canlarını hiçe sayarak görev yapan Mehmetçiğimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi bu ülkede şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacaktır. Bu vesile ile bu özel günlerini askerlerimizin yanında olduğunu göstermek için ayıran kadınlarımıza tekrar teşekkür eder ve dünya kadınlar günlerini kutlarım" dedi.
Bu özel günü kendilerine ayırdıkları için Termeli kadınlara teşekkür eden İlçe Jandarma Komutanı Eren Dede de kadınlara çiçek taktim etti. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Termeli kadınlardan 8 Mart'ta anlamlı hareket
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Jandarma, Terme, Güncel
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