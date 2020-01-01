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Termik santral mühürlendi, sıcak su aboneleri mağdur oldu

Manisa'nın Soma ilçesindeki termik santralin faaliyetinin sonlandırılmasının ardından, sıcak suyla ısınan mahallelerin muhtarları mağdur olduklarını belirterek dilekçelerle CİMER, Valilik ve Kaymakamlığa başvurdu.

01.01.2020 23:03 | Son Güncelleme: 01.01.2020 23:08 Termik santral mühürlendi, sıcak su aboneleri mağdur oldu
'nın ilçesindeki termik santralin faaliyetinin sonlandırılmasının ardından, sıcak suyla ısınan mahallelerin muhtarları mağdur olduklarını belirterek dilekçelerle CİMER, Valilik ve Kaymakamlığa başvurdu.

Soma Termik Santrali'nin gerekli şartları taşımadığı gerekçesiyle bugün faaliyetinin sonlandırılmasıyla santrale bağlı çalışan bölge ısıtma sistemi de durdu ve binlerce konut ısıtılamadı.

Soma ilçesinde Termik Santralden sağlanan sıcak su ile ısınan mahallelerin muhtarları, mahallelerinde mağduriyet yaşayan vatandaşlarının sesi olarak dilekçelerle Cumhurbaşkanlığı (CİMER), Manisa Valiliği ve Soma Kaymakamlığına başvurdu.

Manisa'nın Soma ilçesindeki Atatürk, Cumhuriyet, Hürriyet, Namazgah, Nihat Danışman, Kurtuluş ve 13 Eylül mahalle muhtarlarının imzalarının olduğu dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Soma'da yaşayan vatandaşlar olarak santralle ilgili alınan karara saygımız sonsuz ve teşekkür ederiz. Fakat Soma'nın istisnai durumu mevcuttur. 13 bin sıcak su abonesi yani 45 bin kişi, 13 okul ve bir yurt olmak üzere 8 bin 500 öğrenci ile 20'ye yakın cami, santralin 3-4-5-6 ünitesinden üretilen sıcak su ile ısınmaktadır. Soma Termik Santralinin mağduriyetimizin giderilmesi için belirtilen ünitelerin şartlı olarak üretiminin sağlanması için gerekli girişimlerin yapılmasını arz ve talep ederiz."

13 bin sıcak su abonesi olduğu termik santralden aynı zamanda 13 okul ve bir yurt olmak üzere 8 bin 500 öğrenci ile 20'ye yakın caminin de ısınması sağlanıyordu. - MANİSA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Manisa, Soma, Güncel

Kaynak: İHA

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