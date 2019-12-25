Haberler » 3. Sayfa » Termik santralde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi - Haberler

Termik santralde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi

Manisa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünün koordinasyonunda 112, itfaiye ve emniyet ekiplerinin katılımıyla Soma Termik Santral Elektrik Üretim tesislerinde geniş çaplı deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

25.12.2019 16:35 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:40 Termik santralde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi
Manisa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünün koordinasyonunda 112, itfaiye ve emniyet ekiplerinin katılımıyla Termik Santral Elektrik Üretim tesislerinde geniş çaplı deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Soma Termik Santral Elektrik Üretim tesislerinde gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatında senaryo gereği merkez üssü Soma ilçesinde deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem sonrası işletme bünyesinde personel tahliyesi ile başlayan tatbikatta, işletmenin acil durum planı devreye alındı. Kriz masası oluşturulan tatbikatta, işletme kendi imkanları ile ön hasar tespit çalışmalarını yaparak güvenlik tehdidi olmayan binalarda hafif yangın söndürme, kurtarma, ilkyardım ve yaralı nakillerini başarı ile icra etti. Ağır hasar oluşan binadaki kurtarma ve ilkyardım faaliyetleri için AFAD ve 112 desteği sağlandı. Kurum içi ve kurumlar arası işbirliğini yoğun bir şekilde işleyen tatbikat başarıyla tamamlandı.

Tatbikat sonrası Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürü Güray Karakaya yaptığı açıklamada, "AFAD olarak amacımız; Afetleri korku ve endişeyle beklenen felaketler olmaktan çıkartıp öngörülebilir ve baş edilebilir olgulara dönüştürmektir. Bunun için öncelikle tehlike ve risk analizlerimizin yapılması ve zarar azaltıcı tedbirlerin alınması, afet anı ve sonrası doğru davranış şekillerinin öğrenilmesi ve bunların tatbikatlarla pekiştirilmesi gerekmektedir. Tüm bunları doğru bir şekilde yaptığımızda, afetler korku ve endişeyle beklenen felaket olmaktan çıkıp, baş edilebilir ve yönetilebilir durumlar haline gelecektir" diye konuştu. - MANİSA

Termik Santral, Deprem, Soma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:29   Emet'in sevilen esnafı, 5 yıl süren yaşam mücadelesini kaybetti - Haberler
17:28   Kaçan şahsı evine kadar kovaladı - Haberler
17:27   Paris Operası greve Kuğu Gölü'yle destek verdi - Haberler
17:24   Avustralya'daki yangınlarla mücadele Noel arası vermeden sürüyor - Haberler
17:19   Evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı - Haberler
17:12   Şehit Asteğmen Kubilay'ın torunu, anma gününden bir gün sonra parti üyesi oldu - Haberler
17:05   Eşine şiddet uygulayanlar Tunceli Belediyesi'nin sosyal haklarından yararlanamayacak - Haberler
17:03   Kanal İstanbul'a itiraz için toplananlar uzun kuyruklar oluşturdu - Haberler
16:50   Arap Birliği'nden Türkiye hakkında skandal açıklama: Türkiye'nin nüfuzundan endişeleniyoruz - Haberler
16:49   Restorandaki tartışmanın ardından silahlı kavga çıktı: 2 ölü, 2 yaralı - Haberler
25.12.2019 17:41:57