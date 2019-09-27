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Termik santrallerde temmuz'da 8.69 milyon ton kömür yakıldı

Türkiye genelinde termik santrallerde Temmuz ayında toplam 8 milyon 698 bin ton kömür yakıldı.

27.09.2019 10:30Termik santrallerde temmuz'da 8.69 milyon ton kömür yakıldı
Türkiye genelinde termik santrallerde Temmuz ayında toplam 8 milyon 698 bin ton kömür yakıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz ayında termik santrallerde yakılan kömürün 2 milyon 99 bin tonunu taşkömürü, 6 milyon 599 bin tonun da linyit oluşturdu.
TÜİK verilerine göre;
Katı yakıtların Temmuz ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına göre taşkömürü 106 bin 177 ton, linyit 8 milyon 63 bin 879 ton ve taşkömürü koku 369 bin 702 ton, teslimat miktarları ise taşkömüründe 3 milyon 377 bin 882 ton, linyitte 7 milyon 501 bin 124 ton ve taşkömürü kokuda da 396 bin 219 ton oldu.
Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3.1 ile en düşük taşkömüründe görülürken, söz konusu oran taşkömürü kokunda yüzde 93.3 ve linyitte yüzde 107.5 oldu.
Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde taşkömürü teslimatının;
yüzde 62.2'si termik santrallere,
yüzde 15.3'ü kok tesislerine,
yüzde 7.0'si demir çelik haricindeki sanayiye yapılırken
Linyit teslimatının;
yüzde 88'i termik santrallere,
yüzde 7.8'i demir çelik haricindeki sanayiye yapıldı.
Taşkömürü koku teslimatının ise yüzde 97.6'sı demir çelik sanayine yapıldı. (Tablo ve Grafik)



Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: DHA

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