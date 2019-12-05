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Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen maddenin çıkarıldığı kanun Mecliste kabul edildi

Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen maddenin çıkarıldığı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, yeni haliyle TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

05.12.2019 17:42 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:47Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen maddenin çıkarıldığı kanun Mecliste kabul edildi
Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen maddenin çıkarıldığı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, yeni haliyle TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda termik santrallerle ilgili düzenlemenin de yer aldığı kanun teklifi görüşüldü. 322 milletvekilinin 322'si de termik santrallere filtre takılmasını erteleyen maddenin çıkartılması yönünde oy kullandı ve madde kanun teklifinden çıkartıldı. Kanun, yeni haliyle TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. - ANKARA

Politika

Kaynak: İHA

Politika

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