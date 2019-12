Termik santrallere filtre uygulamasına ilişkin düzenleme kanun metninden çıkarıldı

TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderilen Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un, "termik santrallere filtre takılmasını erteleyen" maddesi, kanun metninden çıkarıldı.Genel Kurulda, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen düzenlemenin bir kez daha görüşülmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı geri gönderme tezkeresi ele alındı.İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, daha önceki görüşmelerde, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen maddenin yanlış olduğu konusunda sürekli uyarılarda bulunduklarını ancak kendilerinin dinlenilmediğini belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplumda uyandırdığı infiali görerek haklı bir tavırla yasayı veto edince bu sefer AK Parti milletvekillerinin Erdoğan'ı alkışladığını vurgulayan Türkkan, "Türk siyasi tarihinde bu tavrınız hiç unutulmayacak. Hem kanunun kabul edilmesini hem de kanunun veto edilmesini alkışlayan tek siyasi parti grubu olarak Türk siyasi tarihine geçtiğinizi buradan rahatlıkla söyleyebilirim." diye konuştu.Türkkan, termik santrallerin süre uzatımlarına rağmen bacalara filtre takılması konusunda tek bir iş yapmadığını, sipariş dahi vermediğini savundu. Filtrelerin takılmasının ciddi bir süreç olduğunu dile getiren Türkkan, bu insanlara verilen paranın, teşvikin takip edilip filtrelerin taktırılmadığını ifade etti.MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veto yetkisini kullanmasının anayasal bir hak olduğunu, son sözün ise TBMM'de bulunduğunu belirtti."MHP'nin duruşu, filtrelerinin bir an önce takılması ve aksi bir durumda denetim ve yaptırım sürecinin işletilmesidir." diyen Akçay, sermaye sahiplerinin santral çalışanlarının üzerinden süreci bir sopa olarak kullanmalarının önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.Akçay, "Santrallerde çalışan binlerce işçimizin hakları mutlaka gözetilerek korunmalıdır. İşçilerimizin işten çıkarılma tehditleriyle karşı karşıya kalmaları mutlaka engellenmelidir. Girişimcilerin yasama, yürütme ve kamuoyu iradesine karşı tehditlerine karşı devlet olmanın gereği yerine getirilmeli; gerek yürütmenin, gerekse de yasamanın iradesi devam ettirilerek korunmalıdır." diye konuştu.HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, termik santrallere filtre takılmasının geçmişte üç kez uzatıldığını ifade ederek, "Bu firmalara fırsat tanındı. İnanılmaz teşvikler verildi, zamanında filtre taksınlar diye. O teşvikleri, paraları ceplerine indirdiler, filtreleri takmadılar." dedi.Bundan sonra nasıl devam edileceği ve neler yapılacağı konularının tartışılması gerektiğini belirten Oluç, "Bundan sonra filtre takmayanlara ne yapacaksınız? Cezasını verin, bacalardan duman tütmeye devam etsin mi diyeceksiniz? Bu çok ciddi bir sorun. Çalışanlar meselesi adeta şantaj meselesi olarak karşımıza geldi. Bunların tartışılması gerekir." ifadesini kullandı.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen maddenin kanundan çıkarılması için mücadele verenlere teşekkür etti.Özel, 10 gün önce, bu santrallerin bulunduğu illerin milletvekillerinin itirazlarına, kulak tıkandığını söyledi.Orhaneli'ndeki termik santralin bacasında filtrenin bulunduğunu ancak maliyeti yüzde 1 artırdığı gerekçesiyle kapalı tutulduğunu savunan Özel, "Maliyet artışına rağmen bunun kullanıldığı bir yer var, Afşin Elbistan'ın B santrali. Burayı devlet işletiyor. İşte özelleştirme..." dedi.Özel, termik santrallerin bacalarına filtre takılmasını erteleyen önceki kanunu, CHP'nin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesinin iptal ettiğini anımsattı.AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, termik santrallere ilişkin lehte ve aleyhteki olumsuzlukları masaya koyduklarını, müzakereler yaptıklarını anlattı. İşin bir tarafında çevreye ilişkin hassasiyetlerin bulunduğunu dile getiren Bostancı, diğer tarafta da Türkiye'nin yerli enerji üretimine, istihdama ilişkin bir başka kompozisyonun bulunduğunu söyledi. Bostancı, "Sonuçta 13 tane santralden, burada çalışan insanlardan, santrallerin sahibi olan insanların sözleşme çerçevesinde bankalara olan borçlarından bahsediyoruz. Bunun bir zincir etki çerçevesinde farklı çevrelere doğuracağı maddi moral maliyetlerden bahsediyoruz." diye konuştu.Bu zor kararla ilgili müzakereler yaptıklarını ifade eden Bostancı, şunları söyledi:"Biz bu işleri müzakere ederken her gruptan itirazlar oldu. Partilerin nasıl çalıştığını biliyorsunuz, çoğunluk bir karar alır, parti disiplini çerçevesinde insanlar bu karara uyar. Biz bu değerlendirmeler çerçevesinde bir karar aldık. Kararımız termik santrallerin süre uzatımı değildi. Bir takvim çerçevesinde projelendirerek daha sonra her bir adımı denetlenecek şekilde termik santrallerin filtreleme esası çerçevesinde davranmasıydı. Ne karar aldığımız belli. Dolayısıyla yaptığımız iş kamunun toplam çıkarları bakımından en optimum karar ne ise o istikamette bir akılla alınmış karardı. Sayın Cumhurbaşkanımız masanın üzerindeki lehte aleyhte unsurları değerlendirmiş farklı bir karar vermiştir."Konuşmaların ardından, Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen maddenin metinden çıkarılmış haliyle kabul edildi.Genel Kurulda, Türkiye ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.