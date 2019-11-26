Termik santrellerde 2018'de 26.1 milyon ton atık oluştu

Türkiye genelindeki kurulu gücü 100 megawatt (MW) ve üzeri olan tüm faal termik santrallerde 2018 yılında biriken atık miktarı 26.1 milyon tona ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun, Termik Santral Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri verilerine göre, termik santrallerde 14 bin tonu tehlikeli olmak üzere toplam 26.1 milyon ton atık oluştu. Bu miktar bir önceki veri tarihi olan 2016 yılında, 12 bin tonu tehlikeli olmak üzere toplam 19.5 milyon ton düzeyindeydi.

TÜİK verilerine göre, 2018 yılındaki toplam atığın yüzde 89.2'sini kül ve cüruf atıkları, yüzde 10.7'sini ise metal, kağıt, plastik atıklar, atıksu arıtım çamurları ile evsel ve benzeri atıklar oluşturdu.

Buna göre, toplam atığın yüzde 87.5'i kül dağı, kül barajı veya düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilirken, yüzde 12.4'ü lisanslı atık işleme tesislerine gönderildi ve maden/taş ocaklarının geri doldurulmasında kullanıldı, yüzde 0.1'i ise "diğer yöntemlerle bertaraf" edildi.

Termik Santral Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre 2018 yılında termik santraller tarafından yüzde 98.2'si denizden, yüzde 1.8'i ise baraj, akarsu, kuyu ve diğer kaynaklardan olmak üzere toplam 7.9 milyar metreküp su çekildi. Çekilen suyun yüzde 93.4'ü soğutma suyu olarak kullanıldı.

TÜİK verilerine göre, 2016 yılında ise, termik santraller tarafından yüzde 98.4'ü denizden olmak üzere 8.6 milyar metreküp su çekildi ve toplam suyun yüzde 98.3'ü soğutma suyu olarak kullanıldı.

Termik santraller tarafından 2018 yılında deşarj edilen 7.5 milyar metreküp atıksuyun yüzde 96.6'sını soğutma suyu oluşturdu. Toplam atıksuyun yüzde 99.5'i denize, yüzde 0.5'i ise kül barajı, düzenli kül depolama sahası, akarsu ve diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.

Termik santraller tarafından 2016 yılında ise, deşarj edilen 8.5 milyar metreküp atıksuyun yüzde 98.9'unu soğutma suyu oluşturdu ve toplam atıksuyun yüzde 99.7'si denize deşarj edildi. (Tablo)