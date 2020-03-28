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Terminal çalışanları yasağa hazırlanıyor

Terminal çalışanları yasağa hazırlanıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın valiliklere gönderdiği talimatın ardından yurt genelinde olduğu gibi Aksaray'da da şehirlerarası seyahatler kısıtlanacak.

28.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:54
Terminal çalışanları yasağa hazırlanıyor
AKSARAY - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın valiliklere gönderdiği talimatın ardından yurt genelinde olduğu gibi Aksaray 'da da şehirlerarası seyahatler kısıtlanacak.
Sabah saatlerinde Aksaray Şehirlerarası Otobüs Terminaline Aksaray Valiliği tarafından gönderilen tebliğ kapsamında şehirlerarası seyahat etmek isteyen vatandaşların ve otobüs firmalarının seferleri kısıtlandı. Tüm vatandaşların bulundukları şehirde kalmaları esas sayılırken, ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri olmayan vatandaşların yolculuk yapması valilik izni ile gerçekleştirilecek.
Seyahat etmesi zorunlu olan kuruldan geçecek
İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, vali ve kaymakamların koordinesinde kurulan Seyahat İzin Kuruluna başvuracak. Kurul tarafından seyahat izin belgesi elde eden vatandaşlar Aksaray dışına çıkabilecek. Söz konusu kurul ise Emniyet, Belediye, Otogar gibi kurumlarda görev yapan temsilci veya sorumlulardan seçilerek, Şehirlerarası Otobüs Terminalinde görev yapacak.
İzin belgesi olmayana bilet kesilmeyecek
Otogarda seyahat firması görevlisi Enes Dirican, izin belgesi olmayanlara otobüs bileti satamayacaklarını söyledi. Dirican, "Bize bir tebliğ belgesi geldi. Bu belge kapsamında sadece belli kişiler, belli ihtiyacı olanlar gidebilecek. Sefere çıkan otobüsler de izinle çıkacaklar. Burada otogarın kapısına bir sağlık kurulu kurulacak. Oradan çıkan yolcular muayene edilecek. İzin belgesi olmadan kesinlikle bilet yazamıyoruz" dedi. Başka bir firmada görevli Adnan Menderes Küçük ise, "Valiliğimizin açıklamasında seyahatleri kısıtlama getirildi. Kısıtlamalarda her hangi bir izinsiz seyahat edilmeyeceği ve valilikten izin olmadığı sürece otobüslerin seyahate çıkmayacağı kararı alındı. Bugün itibari ile bu kurallara uyulması gerekiyor. Ondan dolayı valiliğimizin de dediği gibi herkesin evde kalması uygun olacaktır" diye konuştu. Terminal çalışanları yasağa hazırlanıyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Aksaray, Yerel

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Terminal çalışanları yasağa hazırlanıyor

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