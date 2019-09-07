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Terminal kavşağı yeni görüntüsüyle büyük beğeni topladı

Nevşehir Belediyesi tarafından yapılan düzenleme çalışmaları ile birlikte kavşak içerisine yerleştirilen 'Kapadokya Nevşehir' yazısı ve balon figürü çiçeklerle birlikte kavşağa estetik bir görünüm kazandırdı.

07.09.2019 14:41 Terminal kavşağı yeni görüntüsüyle büyük beğeni topladı

Nevşehir'in ana giriş kapısı olarak nitelendirilen terminal kavşağının yeni görüntüsü büyük beğeni topladı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın talimatıyla kentin giriş ve çıkışlarında bulunan kavşaklar ve yol üzerindeki refüjlerde düzenleme ve yeşillendirme çalışmalarını yürüten belediye ekipleri, Aksaray yolu terminal kavşağındaki çalışmalarını tamamladı. Kavşak içerisinde taşlardan yapılan lale figürlerinin etrafına kadife ve begonya gibi çiçekler diken ekipler Osmanlı şimşiri ve taflan gibi süs bitkileri ile de kavşağı süsledi.

Kavşak içerisine ise peribacası ve balon figürleri ile birlikte 'Kapadokya Nevşehir' yazısı yerleştirildi. Yapılan aydınlatma sistemi ile birlikte tamamlanan kavşak büyük beğeni topladı.


Rasim Arı, Kapadokya, Nevşehir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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