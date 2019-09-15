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Terminalde bıçak ve palalara el konuldu

İZMİT'te, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde güvenlik görevlilerinin yaptığı aramalarda, 8 ayda, çoğu bıçak, 568 kesici ve delici alet ile 35 silah ele geçirildi.

15.09.2019 10:50Terminalde bıçak ve palalara el konuldu
İZMİT'te, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde güvenlik görevlilerinin yaptığı aramalarda, 8 ayda, çoğu bıçak, 568 kesici ve delici alet ile 35 silah ele geçirildi.
Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde güvenlik görevlileri, terminalin girişlerinde yaptığı aramada çok sayıda kesici alet ve silah ele geçirdi. 69 güvenlik kamerası ve X- Ray cihazları ile önlemler alınırken, 33 güvenlik görevlisi terminalde görev yapıyor. 2019 yılının ilk 8 ayında terminalde görev alan güvenlik görevlileri bıçak, muşta, kılıç, pala gibi 568 kesici-delici alet ile biber gazı ve kelepçe ile 35 silah ele geçirdi. Kesici ve delici aletlere el konuldu.



Kocaeli, Güncel

Kaynak: DHA

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