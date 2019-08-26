Terminalde drenaj sistemi yenilendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş., Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni devraldığı günden itibaren yaptıkları yeniliklerle gerek vatandaşların gerekse terminal esnafının yüzünü güldürdü. Son olarak yoğun yağışlarda terminalde yaşanabilecek su basmalarının önüne geçmek isteyen Büyükşehir Belediyesi, drenajlarda(yağmur boruları) görünen aksak ve hasarlı – kırık boruların tespitini yaparak değiştirme çalışmalarına başladı.

PROBLEMLİ BORULAR YENİLENDİ

2019 yılında gerçekleşen aşırı yağışlar sonrasında terminalde su baskınlarının olmaması için çalışmalara başlayan UlaşımPark Terminal Müdürlüğü, yolcuların konforlu bir şekilde seyahat etmesi için kolları sıvadı. Yağmur sistemlerinde aksaklıkları tespit için teknik ekiple bir görüşme gerçekleştiren UlaşımPark, problemli olukların ivedi şekilde değiştirilmesini kararlaştırdı. Toplam 1 hafta süren işlemlerde peronların olduğu bölgede sadece boruların bulunduğu alan kırılarak hasarlı borular söküldü. Daha sonra hasarlı borular yenileri ile değiştirildi. Son olarak boruların üzeri eskisi gibi kapandı ve peronların rengine boyandı.

TÜM PERONLARA MÜDAHALE

Yağmurlu havalarda drenaj sistemlerinin tahliye aşamasında yaşanan sorunları en aza indirgemek isteyen UlaşımPark, acil müdahale edilmesi gereken bölgelerdeki yağmur borularında yenileme işlemi gerçekleştirdi. Konforlu, temiz ve ulaşılabilir bir terminal için her gün daha iyiyi yapmaya çalışan UlaşımPark, yolcuların ve terminal esnafının yüzünü güldürmeye devam ediyor.