Terminalde Kız Arkadaşına Evlilik Teklif Etti

13 Aralık 2018 Perşembe 12:40



13 Aralık 2018 Perşembe 12:40

İSTANBUL'da yaşayan Hüseyin Baydemir (27), Tokat 'ta eğitim gören kız arkadaşı Yeşim Ertürk'e (22) terminalde evlenme teklif etti. İstanbul 'da bir kafede çalışan Hüseyin Baydemir, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisat Fakültesi 3'ncü sınıf öğrencisi kız arkadaşı Ertürk'e sürpriz teklif yapmaya karar verdi. Tokat Belediyesi Otobüs Terminali yetkilileri ile görüşen Baydemir, destek istedi. Otobüsle İstanbul'dan Tokat'a kız arkadaşının yanına gelmek için yola çıktı. Bu sırada kız arkadaşını arayan Baydemir, terminalde kendisini karşılamasını istedi. Otobüs terminale yaklaşınca, terminal görevlileri "Sayın Yeşim Ertürk, Hüseyin Baydemir tarafından size bir not var. Bu güzel yolda ve çıktığı her yolculukta sizinle birlikte olmak istiyor. Çıktığı her yolun sonunda sizi görmek istiyor. En büyük mucizesi sizsiniz. Onunla bir ömür birlikteliğe var mısınız?" anonsunu yaptı. Ardından Ertürk ile buluşan Baydemir, elindeki yüzük ve çiçek ile kız arkadaşının önünde diz çökerek evlenme teklifinde bulundu. Telifi kabul eden Ertürk erkek arkadaşına sarıldı.Çok mutlu olduğunu belirten Hüseyin Baydemir, "Her şey çok güzel, herkesin emeğine sağlık. Çok yardımcı oldular bana. İstanbul'dan geliyorum. Geldim bu şekilde bir şey düşündük. Çok heyecanlıyım, konuşamıyorum" dedi.Yeşim Ertürk ise "Heyecandan elim titriyor. Çok mutlu oldum, şaşırdım. Ne yapacağımı bilemedim" diye konuştu.- Tokat