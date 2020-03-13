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Terminallerde bilet bulamayan öğrenciler, otostop çekti

Kırıkkale'de 'korona virüsü' tedbirleri kapsamında üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda bilet bulamayan öğrenciler, çareyi otostop çekmekte buldu.

13.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:05
Terminallerde bilet bulamayan öğrenciler, otostop çekti
Kırıkkale 'de 'korona virüsü' tedbirleri kapsamında üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda bilet bulamayan öğrenciler, çareyi otostop çekmekte buldu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen 'korona virüsü' toplantısının ardından üniversitelerin 3 hafta kesintisiz tatil edildiği açıklandı. Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran 'korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk yaşanmaya başladı. Kırıkkale otogarına tüm öğrencilerin akın etmesiyle birlikte biletler kısa sürede tükendi. Ek seferlerde de bilet bulamayan bazı öğrenciler, Ankara kara yolu üzerinde otostop çekerek evlerine dönmeye çalıştı.

"AŞTİ'den Kırıkkale otogarına kadar bilet yok"

Terminalde bilet bulamadığını belirten Yasin Eroğlu (22), "Otobüslerde yer bulamadım. Bir kaos ortamı var zaten. AŞTİ'den tutun da Kırıkkale otogarına kadar bilet yok otobüslerde. Otobüste yer olsa bile otobüs ne kadar hijyenik onu da bilmiyorum. Biz de otostop ile Ankara'ya gitmeye çalışıyoruz. Öyle dururlarsa gideceğiz, durmazlarsa sabaha kadar buradayız. Yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.

Üniversite öğrencisi Mehmet Bardakçı (25), "Korona virüsü nedeniyle okullar tatil edildi. Biz de bilet bulamadık. 3 haftalığına memleketimize Ankara'ya gidiyoruz. Bakalım yani ilerde neler olacak bizleri neler bekliyor. Göreceğiz süreçle birlikte" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler : Kırıkkale, Güncel

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