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Terminallerde dezenfeksiyon işlemi devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyor.

25.03.2020 17:30 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:30
Terminallerde dezenfeksiyon işlemi devam ediyor

Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, il genelindeki terminallerde dezenfeksiyon çalışması yaparak vatandaşların sağlığını ön plana alıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs önlemleri kapsamında yaptığı çalışmaları il genelinde genişleterek sürdürüyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sağlıkları için ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelindeki terminallerde de çalışmalarını periyodik olarak yerine getiriyor. Zorunlu kalmadıkça evden çıkılmaması ve kişisel hijyene dikkat edilmesi uyarılarının yapıldığı bu günlerde herhangi bir sebepten dolayı dışarı çıkma zorunluluğu bulunan vatandaşların kullandıkları şehirlerarası otobüs terminallerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi dezenfeksiyon işlemlerini tüm hızıyla yapmaya devam ediyor. İl genelinde yer alan terminallerde devam eden dezenfeksiyon çalışmalarının vatandaşların sağlıkları için düzenli ve periyodik olarak devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Koronavirüs, Güncel

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