Terminallerde dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı tedbiri elden bırakmayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde bulunan otobüs terminallerinde dezenfekte çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyor. Yolcu bekleme alanlarından, yazıhanelere kadar terminaldeki tüm bölgelerde her iki günde bir dezenfekte eden Manisa Büyükşehir Belediyesi vatandaşların sağlık güvenliğini sağlıyor.Korona virüsüne karşı, il genelinde temizlik seferberliği başlatan Manisa Büyükşehir Belediyesi, her gün binlerce vatandaşın kullandığı otobüs terminallerinde de dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Terminallerdeki mescitten, bekleme alanlarına, bebek odasından, yazıhanelere kadar tüm noktaları titizlikle dezenfekte eden ekipler vatandaşların sağlıklı bir şekilde yolculuk yapmasını sağlıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, yolcuların sağlıklı bir ortamda yolculuk yapması amacıyla il genelinde bulunan terminallerde, her iki günde bir dezenfekte uygulaması yapıldığını ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İHA