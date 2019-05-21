21.05.2019 18:07
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Terminator: Dark Fate'ten İlk Tanıtım Videosu Geldi

Terminator: Dark Fate

Arnold Schwarzenegger, Terminator: Dark Fate'in ilk resmi tanıtım videosunu ve fragmanın yayın tarihini açıkladı.

Antivirüs yazılımınızı güncelleseniz iyi edersiniz. Zira Terminatör geri dönmek üzere. Hollywood'un ikonik oyuncularından biri olan Arnold Schwarzenegger, bugün paylaştığı tweet ile Terminator: Dark Fate'in fragmanının 48 saat sonra yani perşembe günü yayınlanacağını duyurdu.

Kasım ayında vizyona girmesi planlanan Terminator: Dark Fate'in senaryosunda James Cameron, David Ellison, David S. Goyer, Billy Ray, Josh Friedman, Justin Rhodes gibi ünlü isimlerin imzası bulunuyor. Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Mackenzie Davis ve Natalia Reyes'in başrolde yer aldığı film, seriye verilen 5 yıllık aranın ardından hayranlarıyla buluşacak.

Arnold Schwarzenegger'ın Twitter üzerinden paylaşmış olduğu ilk tanıtım videosunu aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz. Ayrıca perşembe günü yayınlanacak Terminator: Dark Fate fragmanını izlemek için de Webtekno.com'u takipte kalın. Hollywood, Arnold Schwarzenegger, Terminator, Teknoloji
Kaynak: WebTekno