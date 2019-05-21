Terminator: Dark Fate'ten İlk Tanıtım Videosu Geldi

Antivirüs yazılımınızı güncelleseniz iyi edersiniz. Zira Terminatör geri dönmek üzere. Hollywood
'un ikonik oyuncularından biri olan Arnold Schwarzenegger
, bugün paylaştığı tweet ile Terminator
: Dark Fate'in fragmanının 48 saat sonra yani perşembe günü yayınlanacağını duyurdu.
Kasım ayında vizyona girmesi planlanan Terminator: Dark Fate'in senaryosunda James Cameron
, David Ellison
, David S. Goyer, Billy Ray
, Josh Friedman
, Justin Rhodes gibi ünlü isimlerin imzası bulunuyor. Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Mackenzie
Davis ve Natalia Reyes'in başrolde yer aldığı film, seriye verilen 5 yıllık aranın ardından hayranlarıyla buluşacak.
Arnold Schwarzenegger'ın Twitter
üzerinden paylaşmış olduğu ilk tanıtım videosunu aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz. Ayrıca perşembe günü yayınlanacak Terminator: Dark Fate fragmanını izlemek için de Webtekno.com'u takipte kalın.
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Kaynak: WebTekno