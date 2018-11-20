20 Kasım 2018, 10:43
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Termisifon İçerisinde Eroin ve Afyon Sakızı Ele Geçirildi

Termisifon İçerisinde Eroin ve Afyon Sakızı Ele Geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobilde arama yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobilde arama yapıldı. Yapılan detaylı aramalarda otomobilde bulunan 2 termosifon içerisine zulalanmış 54 kilo 800 gram eroin ile 8 kilo 490 gram Afyon sakızı ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar - Başkale Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri otomobili durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan detaylı aramada, otomobilde bulunan 2 termosifon içerisine zulalanmış 54 kilo 800 gram eroin ile 8 kilo 490 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili Ö.A. ve M.P. yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik,Van Emniyet Müdürlüğü,Afyonkarahisar
20 Kasım 2018 Salı 10:43