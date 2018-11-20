Termisifon İçerisinde Eroin ve Afyon Sakızı Ele Geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobilde arama yapıldı. Yapılan detaylı aramalarda otomobilde bulunan 2 termosifon içerisine zulalanmış 54 kilo 800 gram eroin ile 8 kilo 490 gram Afyon
sakızı ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Gürpınar
- Başkale
Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri otomobili durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan detaylı aramada, otomobilde bulunan 2 termosifon içerisine zulalanmış 54 kilo 800 gram eroin ile 8 kilo 490 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili Ö.A. ve M.P. yakalanarak gözaltına alındı.
Narkotik,Van Emniyet Müdürlüğü,Afyonkarahisar