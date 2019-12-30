Haberler » 3. Sayfa » Fen bilgisi dersinde öğretmen ve öğrenciler hastanelik oldu - Haberler

Fen bilgisi dersinde öğretmen ve öğrenciler hastanelik oldu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bulunan bir ilköğretim okulunda, fen bilgisi dersinde yapılan deney sırasında termometrenin kırılmasıyla içinde bulunan civanın havaya karışması sonucu 4 öğrenci ve 1 öğretmen zehirlendi. Hastaneye kaldırılan öğretmen ve öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

30.12.2019 21:01 | Son Güncelleme: 30.12.2019 21:33 Fen bilgisi dersinde öğretmen ve öğrenciler hastanelik oldu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir okulda deney sırasında kırılan termometre tüpünün içerisinde bulunan civanın havaya karışması sonucu sınıfta bulunan 4 öğrenci ve 1 öğretmen zehirlendi.

HASTANELİK OLDULAR

Olay, ilçeye bağlı Kavşut köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehit Kerem Beksiz İlköğretim Okulunda fen bilgisi dersinde yapılan deney esnasında termometre kırıldı. Kırılan cihazın içinde bulunan civanın havaya karışması sonucu sınıfta bulunan öğretmen ve öğrenciler etkilendi. Sağlık görevlilerini arayan öğretmen yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan öğretmen ve öğrenciler Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Hayati tehlikeleri bulunmayan öğretmen ve öğrencilerin kan tahlillerinin Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildiği, sonuca göre karar verileceği ve şu an tedbir amaçlı hastanede tutuldukları öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

22:12   Oktay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
22:04   Bosna Hersek'te eski bakan ve 3 kişiye AB fonlarında yolsuzluk suçundan dava açıldı - Haberler
22:04   Somali'de 90 kişinin öldüğü saldırıda 'yabancı ülke parmağı' iddiası - Haberler
21:58   Hafif ticari aracın çarptığı öğrenci ağır yaralandı - Haberler
21:56   İspanya'da kilisede patlama En az 14 yaralı - Haberler
21:53   Macron ve Sisi Türkiye'nin Libya ile yaptığı mutabakatı görüştü - Haberler
21:29   'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası! Muharrem İnce, "Korkutuldunuz mu?" sorusuna yanıt verdi - Haberler
21:05   İran, Basra Körfezi'nde bir gemiye el koydu - Haberler
21:01   Fen bilgisi dersinde öğretmen ve öğrenciler hastanelik oldu - Haberler
20:31   Ankara'da ulaşıma yılbaşı düzenlemesi yapıldı - Haberler
30.12.2019 22:13:54