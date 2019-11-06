Haberler » Güncel » Termometreler eksi 18'i gördü araçların camları buz tuttu

Termometreler eksi 18'i gördü araçların camları buz tuttu

Ardahan'ın Göle ilçesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu.

06.11.2019 12:14 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:19 Termometreler eksi 18'i gördü araçların camları buz tuttu
Ardahan'ın Göle ilçesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu.

Göle'de Termometreler eksi 18 dereceyi gördü. Soğuk havanın etkisiyle ilçede arabaların camları buz tuttu, çatılarda sarkıtlar oluştu.

Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan soğuk hava Ardahan'da da etkisini sürdürüyor. Ardahan'ın Göle ilçesi, mevsimin en soğuk gecelerinden birini yaşarken, hava sıcaklığı -18 dereceye kadar düştü. Soğuk havanın etkisiyle arabaların camları buz tuttu. Yollarda ise gizli buzlanma meydana geldi. - ARDAHAN

Ardahan, Göle, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:50   Doktor, birlikte yaşadığı kadın meslektaşını vurdu
02:46   Ereğli'deki cinayet - Zanlı tutuklandı
02:44   Zonguldak'taki cinayet
02:42   Manisa'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
02:38   Trabzon'da otomobil köprü ayağına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
00:53   Bilecik'te korkunç olay! Annesi tarafından, ipe asılı halde ölü bulundu
00:20   Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tank palet açıklaması: Kimse kusura bakmasın bunun adı ihanettir
23:53   Bülent Turan: Arınç'ın yerinde olsam YİK'ten istifa ederdim
23:01   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 Kasım'daki görüşme teyit edildi
23:00   Yaşlı kadının cesedi sahile vurdu! Kumlar üstünü örtünce günlerce fark edilemedi
7.11.2019 02:50:45