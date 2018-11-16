Termometrelerin -67'yi Gördüğü Sibirya'da Suya Düşen At, Son Anda Kurtarıldı

Dünyanın en soğuk yeri olarak bilinen Yakutsk'da geçtiğimiz cuma günü yemek yemek için otlak alanda dolaşan bir at donmuş suyun içine düşerek donma tehlikesi geçirdi.

SOĞUKLAR HAYVANLARI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Yakutsk'da termometre eksi 67'ye kadar iniyor. Bu aylarda eksi 30'lara ulaşan sıcaklıklar ise dışarıda yaşayan hayvanlar için büyük bir tehdit oluşturuyor.Geçtiğimiz cuma günü meydana gelen olayda, otlak alanda dolaşan at donmuş suyun içine düştü. Donma tehlikesi geçiren atın yardımına Acil Durum Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan ekipler yetişti.

UZUN UĞRAŞLAR SONUCU KURTARILDI

Bu aylarda eksi 30'ları gören köyde geçtiğimiz gün beslenmeye çalışan bir at az daha donuyordu. Kendini sudan çıkarmaya çalışırken debelenen at soğuktan bitkin düşse de arama kurtarma ekiplerinin çabalarıyla kurtarıldı. Arama kurtarma ekipleri paylaştıkları fotoğrafların altına atın durumunun iyi olduğunu ve çiftliğine geri döndüğünü kaydetti.

SOĞUK REKORU KIRILDI

Sibirya'nın Yakutsk şehrindeki 500 nüfuslu Oymyakon köyü dünyanın en soğuk yeri.1920'li yıllarda Ren geyiği çobanlarının dinlenme yeri olan köy 1933'teki soğuk rekorunu bu yılın başlarında eksi 62 derece ile tazeledi.Gün içinde eksi 67'ye kadar düşen hava sıcaklıklarıyla soğuktan termometrelerin kırıldığı köyde ocak ayının en yüksek sıcaklığı eksi 59 oldu. Köyde yaşayan yerel halk soğuğa her ne kadar alışsa da soğuktan kirpikleri dahi donabiliyor.

İşte kurtarma çalışmalarından kareler;