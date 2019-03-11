Terör Bitti, Yeşil Sahalar Şenlendi

Kaynak: DHA

MUŞ'un Varto İlçesi'nde terör olayları sebebiyle yapılamayan amatör futbol müsabakaları başladı. Kültür Mahallesi'ndeki çim sahada oyanan futbol maçı ilçede özellikle gençleri mutlu etti. Uzun bir aradan sonra sahaya gelen vatandaşlar, Yeşil Vartospor'un rakibi Sungu Belediyespor'un sahaya çıkmaması üzerine hayal kırıklığı yaşadı.Varto'da yeniden başlayacak Bölgesel Akamör Ligi (BAL) maçları için Kültür Mahallesi'ndeki çim saha hazır hale getirilirken, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz ile İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Tunay Ergül tarafından takımlara malzeme desteği sağlandı. Günler süren hazırlıkların ardından Yeşil Vartospor ile Sungu Belediyespor'un açılış maçını yapacakları bildirildi. Çim sahadaki yerlerini alan taraftarlar, Yeşil Vartospor'un rakibi Sungu Belediyespor'un maça çıkmaması üzerine hayal kırıklığı yaşadı. Hakem Murat Uçar, Sungu Belediyespor'un maça çıkmaması sebebiyle, saha ortasına topladığı Yeşil Vartosporlu futbolcularla maçın bitiş düdüğünü çaldı.Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Tunay Ergül, yoğun kar yağışı olmasına rağmen ilçedeki sahanın karlarının sürekli temizlendiğini söyledi. Gençlerin yanında olacaklarını belirten Ergül, "Devletimizin hizmetlerini çalışmalarını göstermek için elimizden gelen tüm çalışmaları yapacağız. Başta bakanım, il valim, il spor müdürüm ve kaymakamım olmak üzere bize destek olan bize yardımcı olan tüm mülki idare amirlerine teşekkür ederim. Bir sahamız vardı on yıldan beri boş duruyordu. Kayyumla birlikte sahamız şenlendi" dedi.Vartospor Kulübü Başkanı Aydın Durmuş, yıllardan beridir yapılamayan futbol müsabakalarının kaymakamın çalışmaları sonucunda yeniden başlamasına sevindiklerini söyledi. Durmuş, "İlçede oluşturduğumuz Yeşil Vartospor takımıyla yapılan müsabakalar sonucunda Muş Sungu Belediyespor ile maç yapacaktık. Ama ne yazık ki Sungu Belediyespor maça çıkmadı. Hakem bizi 3 -0 galip ilan etti. Biz galip olmayı değil sahada oynamak istiyorduk. Kayyum vartoya geldiğinden beri futbolda da canlılık gösterdi" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Şehirden görüntü-Sahadan görüntü-Oyunculardan görüntü-Oyun başlaması ve karşılaşma-Konuşmalar-Hakem Murat Uçar'ın açıklamaları-Yeşil Vartospor Kulübü Başkanı Aydın Durmuş'un açıklamaları-İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Tunay Ergül'ün açıklamaları-Sporcu Bülent Han'ın açıklamaları- Muş