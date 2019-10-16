Terör destekçileri Fenerbahçe forması yaktı!

Barış Pınarı Harekatı, 8. gününde tüm hızıyla devam ederken YPG/PKK destekçileri, skandal bir harekete imza attı. AK Parti eski milletvekili Metin Külünk'ün paylaştığı görüntülerde terör destekçisi bir kişi Fenerbahçe forması yaktı. Külünk, Twitter hesabından, "Barış Pınarı Harekatına verdikleri destekle terör yandaşlarını adeta çılgına çeviren Futbol kulüplerimiz üzerinden bu topraklara ait değerlere kin ve nefretini kusan terör örgütü yandaşlarına karşı en anlamlı tepkiyi, yine güzide kulüplerimizin vereceğinden hiç şüphemiz yoktur." yazdı.

Metin Külünk

ALİ KOÇ, "ALLAH ASKERİMİZE GÜÇ VERSİN" DEMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hareket ile ilgili basın mensuplarına "Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah en kısa zamanda hedeflerimize ulaşarak, ülkemizin menfaatleri doğrultusunda bu operasyon sonuçlanır. Operasyonun önemini hepimiz biliyoruz. Allah devletimize ve askerimize güç kuvvet versin" demişti.