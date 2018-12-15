Terör Devletine Sincar Mesajı

Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon açıklamasından hemen sonra gerçekleşen Sincar
ve Mahmur kasabasının üstünde yer alan Karacak Dağı çevresindeki PKK
hedeflerine yönelik hava harekatı içinde birçok mesaj barındırıyor. Terör örgütü PKK'nın ikinci bir Kandil
haline getirmek istediği Sincar harita üzerindeki konumu sebebiyle Türkiye
açısından stratejik bir öneme sahip. Türkiye Gazetesi
'nden Osman Sağırlı'nın haberine göre, Türkiye, 'kırmızı çizgilerimiz' olarak duyurduğu bölgeler için başta ABD
olmak üzere muhataplar tarafından verilen sözlerin yerine getirilmemesi üzerine düğmeye bastı. Sınırlarında bir terör devleti kurulmasına asla müsade etmeyeceğini açıklayan Türkiye 'vururuz' diyerek daha önceden duyurduğu adımları atmaya başladı.
Önceki akşam saatlerinde Kuzey Irak
semalarında çok sayıda savaş uçağı ile harekat düzenleyen TSK
, Suriye
sınır hattında bulunan Sincar ve Mahmur kasabasının üstünde yer alan Karacak Dağı çevresindeki PKK hedeflerine bomba yağdırdı. Terör örgütü PKK'ya ait yaklaşık 30 hedefte barınak, sığınak, mağara, tünel ve depoların imha edildi. Harekata 20 savaş uçağı, İHA ve tanker uçakları katıldı.
Sincar neden hedef
DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'te Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Musul
'un Sincar ilçesini ele geçirmesinin ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
'ne bağlı Peşmerge güçlerinin DEAŞ ile mücadelede başarısız kalmasından yararlanan terör örgütü PKK, Ezidilere yardım etme bahanesiyle bölgeye girdi. Ardından Kandil ve Suriye'den takviye edilen teröristleri buraya yerleştirdi. İlçenin konumundan da yararlanarak, Kandil'e alternatif ikinci bir üs oluşturmak için çalışmalara başladı.
Peşmerge güçleri tarafından 14 Kasım 2015'te Sincar'ın DEAŞ'tan tamamen kurtarılmasına rağmen PKK ilçeden geri çekilmek yerine kamplarını genişletip elinde tuttuğu bölgelerde tüneller kazdı. Barzani
ve Ezidilerin önde gelen isimlerinin tüm çağrılarına rağmen PKK, Sincar Dağı
başta olmak üzere diğer bölgelerde varlıklarını sürdürmeye devam etti. Hatta bölgede zaman zaman Peşmergeyle çatışıyor.
PKK'nın Sincar'dan çıkmak istememesinin sebebi ise bambaşka.
320 bin kişi göçe zorlandı
Irak Suriye sınırına 40, Türkiye'ye ise 100 kilometre mesafede olan Sincar'ın örgüt için güvenli bölge olması PKK'nın burada kalması için bir sebep olarak görülse de gerçek neden çok farklı. Çünkü Sincar ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgal etmesinden sonra hazırlanan anayasanın 140. maddesinde yer verilen ihtilaflı bölgeler arasında. Statüsünün belirlenmesi amacıyla 2007 yılında planlanan referandum yapılamadı. Dolayısıyla bölgede kurulmak istenen terör devletinin bir parçası yapılmak için yoğun çaba harcanıyor. Yaklaşık 3 bin 200 kilometrekarelik bir alana sahip Sincar'da, DEAŞ saldırıları öncesinde 400 bin civarında olan nüfus 85 bine kadar indi. Yani bölge DEAŞ bahanesiyle yerel halktan büyük oranda arındırıldı. Çoğunluğu Ezidi, Müslüman-Kürt ve Araplardan oluşan halkın evlerine dönmelerine izin verilmedi.
Ezidilerin topraklarımıza dönmek istiyoruz taleplerine kulak tıkayan ABD öncülüğündeki Batı, DEAŞ elinde uzun süre esir kalan Nadia Murad
'a Nobel Barış Ödülü vererek bölge için çalışıyoruz mesajı ile aldattı. Bütün bunlar olurken PKK ile hareket etmeleri için Ezidiler silah altına alındı. Kabul etmeyenler ise suikastlerle öldürüldü.
Terör devletinin parçası
Çok yönlü olarak işletilen senaryo ile Sincar Türkiye'nin karşı çıktığı terör devletinin bir parçası olarak hazırlandı. Öyleki Türkiye'nin geçtiğimiz yıl Nisan ayında ve bu Ağustosta Sincar ve Karacak bölgesine düzenlediği hava operasyonları ile imha ettiği terör örgütü mensuplarına ABD sahip çıktı. Türkiye'nin PKK karşıtı hava harekatı düzenlemesinin ardından PKK'nın "bize sahip çıkın" feryadı üzerine ABD Savunma Bakanlığı, bölgede gerilimin düşürülmesi amacıyla görüşmeler yürüttüğünü açıklamak zorunda kaldı.
Türkiye savaş uçakları ile Sincar Dağı ve Mahmur'un da eteklerinde yer aldığı Karacak Dağı'nı vurarak bölgede; DEAŞ bahanesi, 140. madde gerekçesi, zorla göç ettirme gibi ince hesaplarla örgütü bölgeye yerleştiren ve Suriye'yi de içine alacak şekilde sınırlarımızda bir terör devleti kurma hazırlığında olan yapılara "buna müsaade etmeyiz" mesajını yeniledi. Tel Rifat'tan "güçlüyüz, buradayız" mesajı vermeye çalışan PKK/YPG terör örgütü militanları da TSK topçularının hedefindeydi. - İSTANBUL
PKK,Sincar Dağı
15 Aralık 2018 Cumartesi 13:28