Terör gazileri ve şehit yakınlarından harekata destek: Seve seve gideriz

TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nde bir araya gelen şehit yakınları ve gaziler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce başarıyla sürdürülen Barış Pınar Harekatı'nı desteklediklerini belirterek, "Operasyonu sonuna kadar destekliyoruz. İhtiyaç olduğunda da seve seve bölgeye gitmeye hazırız" dedi.

ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERDEN HAREKATA TAM DESTEK

Kıbrıs Gazisi Salih Erdem, "1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldım. Beşparmak Dağları'nda havan isabet etti arabamıza. Şu an 45 şarapnel parçasıyla yaşıyorum. Harekata destek veriyorum. Keşke biz de orada olsak. Aileleri rahat olsunlar. Sağ selamet hepsi geri gelecekler. Şu an bizi çağırsınlar koşarak gideriz" diye konuştu. Yüzbaşı eşini şehit veren Tuğba Eroğlu da, "Eşim Yüzbaşı Sinan Eroğlu, 2007 tarihinde sınır operasyonunda şehit oldu. Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz. Ülkemize, bayrağımıza ihtiyacımız var" dedi. Şehit babası Semami Arşi ise, "Şehit Emre Arşi'nin babasıyım. 2009 yılında Şırnak'ta sıcak çatışmada şehit oldu. Onlara Allah güç kuvvet versin. Ben burda durmak istemiyorum. Onların yanında olmak istiyorum. Vatan için şehit olunacaksa ben gitmek istiyorum. Bizde vatan sevgisi, bayrak sevgisi başkadır. Ben Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyorum" şeklinde konuştu. Gazi Süleyman Yılmaz da, "1996 yılında Kuzey Irak sınırında terörle mücadelede çatışmada vuruldum. 8 tane mermi yedim. 23 ameliyat geçirdim. Yaklaşık 7 yıl tedavi gördüm. 6 ay yoğun bakımda kaldım. Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyorum. Şu an çağırsınlar seve seve gideriz" dedi.

Gazi Yusuf Güler ise, "1993 yılında Hakkari Dağ Komando tugayında 10 aylık askerken patlamada yaralandım. Sağ gözüm görmüyor. Barış Pınar Harekatı'nı destekliyorum. Aileleri bize emanet. Komutanlarımıza sesleniyorum. İhtiyaç olursa tecrübemiz de var seve seve gelirim" diye konuştu. Gazi Ümit Şimşek, "1998 yılında kuzey Irak bölgesinde Kılıçkaya operasyonunda yaralandım. Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyorum. 550'ye kadar terörist öldürüldü. Ben yaralanmadan 5-6 kez çatışmaya girdim. Operasyon çok iyi yönetiliyor" dedi.

Gazi Resul Tezcan, "Bingöl Yayladere'de mayına basınca sağ ayağımı ve sol gözümü kaybettim. Askerlerimiz bilsin ki dualarımızla onların yanlarındayız. Biz uyumuyoruz. Onlar operasyondayken gece gündüz dua ediyoruz. Ayağımı ve gözümü kaybettim. Bize tek ayak tek göz de yeter. Ama şu an ihtiyaç olsun seve seve gitmeye hazırım. Tek gözüm ve ayağımla çarpışırım" diye konuştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Gazi Önder Çelik, "Bizler canlarından vazgeçen ama vatanlarından vazgeçmeyen şehit yakınları ve gazileriz. Bizler bedel vermiş kişileriz. Şu an olsun yine vermeye hazırız. Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz. Oradaki askerlerimizi en iyi biz anlıyoruz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyen Türk milletinin evlatlarının bu görevi layıkıyla yapacağına inanıyorum. Sizlerin yanındayız" dedi.