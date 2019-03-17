Terör Gazisinden Seçim Çalışmalarına Destek

Terör gazisi Soner Baş, Cumhur İttifakı'nın MHP Mezitli
Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan
'a destek için gönüllü olarak tekerlekli sandalyesiyle gezip, seçim çalışması yapıyor. Bingöl
'ün Solhan
ilçesinde 1993 yılında terör örgütünün saldırısında yaralanarak gazi olan Soner Baş, Soydan'a destek için gönüllü seçim çalışması yapıyor.
Baş, yaptığı açıklamada, terör saldırısı nedeniyle omuriliğinde ciddi hasar oluştuğunu ve vücudunun belden aşağısının tutmadığını hatırlattı.
Tekerlekli sandalyeyle hayatını devam ettirdiğini bildiren Baş, Soydan'ın seçim çalışması kapsamında tekerlekli sandalyeyle gezip broşür dağıttığını, vatandaşlarla görüştüğünü söyledi.
Serdar Soydan, Güncel
Kaynak: AA