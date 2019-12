Terör gazisinin güvercin sevgisi soğuk dinlemiyor (2)

Vatani görevini yaptığı sırada teröristlerin hain pususu sonucu gözlerinde görme kaybı oluşan Erzurumlu gazi Yavuz Erzincanlı'nın kararan dünyasına çocukları gibi sevdiği kuşları "ışık" oldu.

Erzurum'un Mahallebaşı Semti'nde 1961 yılında dünyaya gelen Erzincanlı'nın, 1984'te vatani görevini yapmak için gittiği Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK üyelerinin yola döşenen mayını patlaması sonucu gözlerinde yüzde 60 görme kaybı oluştu.

Tedavisinin ardından gazi olarak memleketi Erzurum'a dönen Erzincanlı, yaşama tutunmak için çok sevdiği kuşlarıyla ilgilenmeye başladı.

Aynı zamanda kuşlarla ilgili faaliyetler yürüten Erzurum Şebab Derneği Başkanlığını da yapan Erzincanlı, boş zamanlarında Mahallebaşı Semti'nde dernek olarak kullandıkları kahvede arkadaşlarıyla buluşuyor.

Kuşlarıyla dertleşip onlara bağlama eşliğinde türkü söylüyor

Erzincanlı, soğuk havada burada dostlarıyla sıcak çayını yudumlayarak çok sevdiği, bazen de yanında bulundurduğu kuşlarının gelişimi üzerine sohbetler yapıyor.

Dondurucu soğukların yaşandığı kentte olumsuz hava koşullarına aldırmadan kuşlarıyla ilgilenen Erzincanlı, evinin yanındaki kümese sık sık giderek kuşlarıyla ilgileniyor.

Burada onları yemleyen ve soğuk hava nedeniyle donmuş sularını değiştiren Erzincanlı, kuşlarıyla zaman zaman dertleşerek onlara bağlama eşliğinde türkü söylüyor.

"Hayatımın her alanında onlar var"

Erzurumlu kuş sevdalısı gazi Yavuz Erzincanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvercin sevgisinin küçük yaşlara dayandığını anlattı.

Hain saldırının ardından yaşama adapte olmak için kuşlarıyla ilgilendiğini dile getiren Erzincanlı, şöyle konuştu:

"Bu güvercinler sayesinde çabucak topladım ve sivil hayata alıştım. Onlarla beraber oturup onlarla kalktım. Bunlar bir evlat gibi, anlatılacak gibi değil. Buradan gittiğimde evde onlar ne yapıyorlar, yemleri bitti mi, suları dondu mu diye düşünüyorum. Acaba doğacak yavruları nasıl olur diye de düşünüyorum. Yani hayatımın her anında onlar var. Şu an hastayım, normalde bu şekilde dışarı çıkmam doğru değil ama kuşlarım nedeniyle yine geldim çünkü kuşların beni bekliyor."

Erzincanlı, başkanlığını yaptığı dernek sayesinde kentteki güvercinseverlerle bir araya geldiğini belirterek, dernekte farklı kuş türlerini sergilediklerini anlattı.

Kuşlar sayesinde insanlarla güzel dostluklar kurduğunu aktaran Erzincanlı, "Erzurum'un havası soğuk, kara kış var ama yürekler sıcak. Dostlarla bu dernek altında toplanıp birlik ve beraberlik içinde sevgimizi gösteriyoruz. Yarışlar düzenleyip burada toplanan paraları şehit ve gazi ailelerine yardım yapıyoruz. Geçen yıl düzenlediğimiz yarışmada dereceye giren kuşçulara ödül de verdik." ifadelerini kullandı.

