Terör Kampından Kaçan 2 Terörist, Teslim Oldu

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar
ilçesi karşısında bulunan Suriye
'nin Resulayn kentinde, terör örgütü PKK/PYD kampından kaçan 2 terörist, sınırdaki askerlere teslim oldu.
Suriye'nin terör örgütü PYD kontrolündeki Resulayn kentinde bulunan terör örgütü PKK/PYD kampından kaçan 2 terörist, Ceylanpınar sınırında nöbet tutan askerlere teslim oldu. Yapılan üst aramalarının ardından gözaltına alınan 2 terörist, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. - Şanlıurfa
PKK,Suriye,Ceylanpınar
22 Kasım 2018 Perşembe 00:11