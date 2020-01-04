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Terör karargahına çevrilen okul 'Barış Pınarı' adıyla açıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Resulayn'ın Nukra köyünde PKK/YPG tarafından terör karargahına çevrilen okulun onarılarak, 'Barış Pınarı Nukra İlköğretim Okulu' adıyla eğitim ve öğretime açıldığını duyurdu.

04.01.2020 17:44 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:44 Terör karargahına çevrilen okul 'Barış Pınarı' adıyla açıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'ın Nukra köyünde PKK/YPG tarafından terör karargahına çevrilen okulun onarılarak, 'Barış Pınarı Nukra İlköğretim Okulu' adıyla eğitim ve öğretime açıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Tel Abyad ve Resulayn'da okul, hastane, cami ve kilise gibi yerleri terör karargahına çevirdiği, Barış Pınarı Harekatı sonrasında ise Türkiye tarafından yeniden onarım yapılarak bu yerlerin yerel halkın hizmetine açıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Resulayn'ın Nukra köyündeki okul da terör örgütü PKK/YPG'den nasibini almış, kullanılamaz hale gelmişti. Mehmetçiklerimiz ise Şanlıurfa Valiliği ve yerel halk ile işbirliği halinde okulu yeniden tamir ederek eğitime hazır hale getirmişti. Söz konusu okul 'Barış Pınarı Nukra İlköğretim Okulu' adıyla eğitime açıldı. 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in de katılımıyla gerçekleşen açılışta öğrenciler ve velilerin mutluluğu gözlerinden okundu. Okullarına yeniden kavuşmanın heyecanını yaşayan öğrenciler Türkiye'ye bir kez daha teşekkür etti" denildi. 

 



Resulayn, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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