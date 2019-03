Kaynak: AA

KEREM KOCALAR - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Türkiye 'yi tehdit eden hangi saldırı olursa olsun kaynağını kurutmaya kararlı olduklarını belirterek, Türkiye'nin güney sınırında terör koridoru oluşturulmasına asla müsaade etmeyeceklerini söyledi.Gül, Gaziantep 'in Suriye sınırındaki Karkamış ilçesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli misafirlerin ülkelerinde yaşanan insanlık dışı hadiseler nedeniyle Türkiye'ye sığındıklarını hatırlattı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının düzenlenmesiyle Suriye'de güvenli alanların oluşturulduğunu anlatan Gül, bu alanlar oluşturuldukça misafirlerin de ülkelerine dönmeye başladığını anımsattı.Gül, 314 bin 590 Suriyelinin vatanlarına döndüğünü belirterek "Güvenli alanlar arttıkça, imkanlar geliştikçe Suriyeli misafirlerimizin ülkelerine dönüşleri devam edecektir." dedi."Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız"Bakan Gül, Türkiye'nin kimsenin toprağında gözünün olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:"Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Tüm operasyonlar da Türkiye'nin bütünlüğünü korumak ve gelen tehditleri bertaraf etmek üzereydi. Tüm operasyonların dayanağı da uluslararası sözleşmelerdir. Bunlar gerçekleşmiştir. Bugün Karkamış'ta belediyemizin binasına, insanlarımızın topraklarına tehditler vardı. Bunları bertaraf etmek için operasyonlar yapıldı. Yine bir tehdit gelirse, ülkemizi tehdit eden hangi saldırı olursa olsun bunu kaynağında kurutmaya ve bitirmeye kararlıyız. Türkiye terörle mücadelede çok önemli mesafeler katetmiştir. Bugüne kadar katedilen yollar, devam edecektir. Terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Terör koridoruna asla müsaade etmeyeceğiz. Devletimiz, tüm kurumlarıyla, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde her türlü operasyon ve kapasiteye sahiptir. Tüm çabamız bu yöndedir. Temel amacımız da Türkiye'ye bir tehdit gelmemesi ve bir terör koridorunun oluşturulmamasıdır."Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşüyle ilgili önemli gelişmelerin yaşandığını belirten Gül, "Ben yakın zamanda dönüşlerin artacağına inanıyorum. Yeni bir göç dalgasının oluşmaması için de Cumhurbaşkanımız diplomatik tüm kaynakları kullanmaktadır. Türkiye yeni bir göç dalgasının oluşmaması için de her türlü tedbiri almaktadır." diye konuştu."Umarım insani dram son bulur"Abdulhamit Gül, Türkiye'nin iç savaştan kaçarak kapıya dayanan Suriyelilere kucak açarak insani yönünü gösterdiğini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:"Türkiye kimsenin yapmadığı fedakarlığı ortaya koymuştur. Uluslararası toplumun göçmenler gibi insani bir konuya dikkat etmesi gerekir çünkü bu konu, uluslararası toplumun ortak sorunudur. Esasen Türkiye, tüm Avrupa 'nın ve insanlığın yapması gereken ödevi yerine getirmektedir. Bu konuda yalnız bırakılmaması gerekir. Suriye'de yaşanan zulmün ve haksızlığın ortadan kaldırılması için hareket edilmeli ve insanların evlerine güvenlik içerisinde dönmesi sağlanmalı. Biz en baştan beri güvenli bölgeden ve uçuşa yasaklı bölgeden yanayız. Harekatların ardından yaşanan geri dönüş de haklılığımızı göstermektedir. Umarım yapılan diplomatik görüşmelerde neticeye varılır ve insani dram son bulur. Biz bu konuda çabamızın arkasında duracağız. Uluslararası toplumun da bu konuda çaba göstermesi temel amacımızdır."