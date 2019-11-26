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Terör kurbanı Gülsoy anısına deneme yarışmasında ödül töreni

PKK terör örgütünce 13 Mart 2016'da Güvenpark'ta yapılan saldırıda hayatını kaybeden Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Zeynep Başak Gülsoy anısına düzenlenen "2019 Deneme Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

26.11.2019 12:48 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:48Terör kurbanı Gülsoy anısına deneme yarışmasında ödül töreni
PKK terör örgütünce 13 Mart 2016'da Güvenpark'ta yapılan saldırıda hayatını kaybeden Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Zeynep Başak Gülsoy anısına düzenlenen "2019 Deneme Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.
Üniversite yönetimince İncek Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, Gülsoy'un ailesinin yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.
Ufuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tevfik Tezcaner, burada yaptığı konuşmada, Zeynep Başak Gülsoy'un akıllı ve sevgi dolu bir kız olduğunu söyledi.
Terörün her türlüsünün lanetlenmesi gerektiğini belirten Tezcaner, "36 kişinin öldüğü, 344 kişinin de yaralandığı terör saldırısı Zeynep'i ailesinden, arkadaşlarından ve okulundan kopardı. Eğer aramızda olsaydı bugün adalet dağıtacaktı." dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da terör suçlarını işleyenlerin ağır şekilde cezalandırılması gerektiğinin altını çizerek, "Keşke bugün Zeynep'in diploma töreninde toplansaydık. Haince ve kalleşçe bir saldırı masum insanların hayatını katletti." diye konuştu.
Zeynep Başak Gülsoy'un babası Ali İhsan Gülsoy da yarışma düzenlenerek kızının anısını yaşatan üniversite yönetimine teşekkür etti.
Türkiye geneli 43 üniversiteden 87 öğrencinin katıldığı deneme yarışmasında, Kırıkkale Üniversitesinden "Minimalizm Eleğinde Dostluk" adlı denemesiyle Zeynep Şentürk birinci oldu. Hacettepe Üniversitesinden "Dostluk Köprüsü" adlı denemesiyle Buse Ayrancı ikinciliği, Boğaziçi Üniversitesinden "Yemeğin Tuzu Dostluğun Özü" adlı denemesiyle Serra Gök de üçüncülüğü elde etti.
Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri, Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Girgin ve Zeynep Başak Gülsoy'un anne ile babası tarafından takdim edildi.

Ufuk Üniversitesi, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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