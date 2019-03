Terör Kurbanı Lübnanlı Kadın Milletvekili Mücadelesini Kararlılıkla Sürdürüyor

Kaynak: AA

MAHMUT GELDİ - Lübnan 'da 14 yıl önce aracına düzenlenen bombalı saldırıdan yaralı kurtulan ancak uzuvlarını kaybeden kadın Milletvekili May Şedyak, kararlılığından ödün vermeden mücadelesine devam ediyor. Lübnan 'daki 4 kadın bakandan biri olan Kalkınma Bakanı Şedyak, eski Başbakan Refik el-Hariri'nin 2005 yılında öldürülmesinin ardından başlayan suikastlar silsilesinin kurbanlarından biri.O dönem, Lübnan'daki Suriyeli askerlerin ülkeyi terk etmesi için mücadele veren ve gazetecilik yapan Şedyak, 25 Eylül 2005'te aracına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu ağır yaralandı.Saldırıda sol bacağı ve kolunu kaybeden Şedyak, yurt dışında geçirdiği birçok ameliyat ve psikolojik desteğin ardından tekrar yerel bir televizyon kanalında sunuculuk yapmaya başladı.Uğradığı suikasttan bir yıl sonra "Gökler Beni Bekliyor" isimli kitabıyla ödüle layık görülen Şedyak, 31 Ocak 2019'da kurulan Başbakan Saad el-Hariri hükümetine girene kadar çok sayıda uluslararası ödül kazandı.Lübnan Üniversitesi ile Paris Üniversitesi 'nde iletişim alanında çifte doktora yapan Şedyak, yaşadığı olaya ve birçok engele rağmen yüzünde her zaman var olan gülümsemesiyle tanınıyor.Basının yanı sıra sosyal ve siyasi alanlardaki aktif rolünü sürdüren Şedyak, halihazırda Suriye rejiminin karşıtı olarak bilinen Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi'nden Kalkınma Bakanı olarak siyasette yer alıyor.Arap kadını siyasetteki yerini alma yolunda ilerliyorLübnan'da kadının toplumda hak ettiği yere ulaşması mücadelesini ısrarla sürdüren Şedyak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arap kadınının siyasetteki yerini alma yolunda ilerlediğini söyledi.Arap toplumlarının yarısını kadınların oluşturduğunu hatırlatan Şedyak, bölgede gelişme ve kamuoyuna katkı sunmak için çeşitli imkanları değerlendiren kadınların politikada belli bir yere gelmeye başladığını ifade etti.Lübnan'da önceki ay kurulan 30 bakanlıktan oluşan kabinede 4 kadın bakanın varlığını hatırlatan Şedyak, "Lübnan hükümetinde bugün 4 kadın bakanın olması herkes için olumlu bir gelişmedir. Aslında bu, kadınların her alanda rol alabileceğini gösteriyor." dedi.Siyasette yer alan isimlerin, haklarını savunması için diğer kadınlara cesaret verdiğini vurgulayan Şedyak, şöyle devam etti:"Biz daha işin başındayız, kadınların tıpkı erkekler gibi yönetim kademelerinin tümünde görev yapabileceğini göstermek için var olan gücümüzle çalışacağız. Kabineyi erkekler ile kadınlar arasında yarı yarıya paylaşmak umuduyla çalışacağız."Lübnan Bakanlar Kurulunun kadınlar lehine masaya yatıracağı her konunun ilk destekçisi olacaklarını ifade eden Şedyak, Lübnan'da kadınların daha bilinçli hale geldiğini ve en az erkekler kadar toplumun kalkınmasına katkı sunduklarını kanıtlamak için ekonomik, sosyal ve politik alanlara girmeye başladığını aktardı.