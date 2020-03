Terör kurbanı üniversite öğrencisinin ismi yaşatılıyor

2016 yılında Ankara 'daki terör saldırısında yaşamını yitirenler arasında yer alan Nusrettin Can Çalkınsın'ın Trabzon 'un Of ilçesinde yaşayan hemşehrileri genç öğrencinin hatırasını yaşatıyor.Bölücü terör örgütü PKK tarafından Güvenpark'ta 13 Mart 2016'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 36 kişi hayatını hayatını kaybetmiş, 349 kişi yaralanmıştı.Saldırıda hayatını kaybedenler arasında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Nusrettin Can Çalkınsın ile arkadaşı Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Zeynep Başak Gülsoy da bulunuyordu.Trabzon'un Of ilçesine bağlı Darılı mahallesinde yaşayan Çalkınsın'ın hemşehrileri, yıllardır dört mahalleye ulaşım sağlayan köprüye genç öğrencinin isminin verilmesi için Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne başvurmuş, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin meclis kararıyla genç öğrencinin ismi, Rize-Trabzon sınırında yer alan mahallelere ulaşımı sağlayan köprüye verilmişti.Ayrıca belediye meclisince ilçede bulunan Ziya Ramoğlu Kültür ve Sanat evi yanındaki çocuk parkına da Nusrettin Can Çalkınsın ve Zeynep Başak Gülsoy Parkı ismi de verilmişti.Darılı Mahallesi muhtarı Yakup Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan acı olay sonrası mahalle halkının genç öğrencinin isminin yaşatılması için bir araya geldiğini belirtti.Çalkınsın ailesinin de genç öğrencinin isminin mahalledeki köprüye verilmesinden memnun olduğunu ve teşekkür ettiklerini ifade eden Aydın, "Yaşanan saldırının unutulmaması, genç arkadaşımızın da isminin yaşatılması için bu köprüye onun adının verilmesini istedik. Devlet Su İşleri tarafından daha önce yapılmış olan köprüyü dört mahallede yaşayan insanlar ortak olarak kullanıyor. Bir anı olarak şehidimizin ismi mahallelerin girişindeki köprüde yaşayacak." diye konuştu.

