Terör Kurbanının Annesi Silah Seslerini Park Yerinde Duydu

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Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler arasında farklı yaşlardan ve uyruklardan Müslüman kurbanlar bulunuyor.Dünyanın farklı ülkelerinden "yeni bir gelecek kurmak" umuduyla Yeni Zelanda'ya gelen Müslümanlar, terörün hedefi oldu.Nur ve Linwood camilerindeki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin hikayeleri yürekleri burkuyor.Nur Camisi'ndeki terör saldırısından sonra haber alınamayan 24 yaşındaki Tarık Ömer'in de hayatını kaybedenler arasında olduğu bildirildi. Tarık'ın annesi Rosemary Ömer, olay sonrası CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, oğlunu caminin ön kapısında bıraktıktan sonra aracı arka taraftaki park yerine sürdüğünü, burada silah sesleri duyduktan sonra tekrar ön tarafa geldiğini ve yerde cesetler gördüğünü anlattı.Nur Camisi yakınındaki Cashmere Lisesinin eski öğrencisi olan Ömer'i arkadaşları nazik ve mütevazı biri olarak hatırlıyor. İnsanlarla iyi geçinen sosyal biri olan Ömer'in derslerde ve spor faaliyetlerinde başarılı olduğu belirtiliyor.Ömer'in akıbeti hakkında uzun süre bilgi edinemeyen ailesi, gencin terör saldırısında hayatını kaybettiğini doğruladı.9 çocuk babası Somalili göçmen10 yıl önce Somali'den Yeni Zelanda'ya göçen 70 yaşındaki Abdülkadir Elmi'nin de terör saldırısında hayatını kaybedenler arasında olduğu bildirildi.Christchurch'ün Halswel banliyösünde yaşayan Elmi, geride 50 yıldır evli olduğu eşiyle 5 erkek ve 4 kız çocuğu bıraktı.Arkasında 4 aylık hamile eşini bıraktıBangladeş göçmeni Muhammed Ömer Faruk da terör saldırısının kurbanlarından biri oldu.36 yaşındaki kaynak ustası 2 yıl önce çalışmak için Yeni Zelanda'ya gelmişti. Faruk'un Bangladeş'te yaşayan eşi 4 aylık hamileydi.İmam nikahı kıyan topluluk büyüğüCanterbury Müslüman Cemiyeti Başkanı Muhammed Jama, 30 yıldır Christchurch'te yaşayan Musa Nur Avale'nin Nur Camisi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybettiğini bildirdi.77 yaşındaki Avale'nin geçen yıla kadar Chirstchurch'teki Müslüman topluluğu mensuplarının imam nikahlarını kıyan kişi olduğu belirtildi. Avale, emekli olmadan önce Hagley Lisesi ve Nur Camisi'nde din dersleri veriyordu.Öte yandan, Zekeriya Bühyan adlı Bangladeşli Müslüman göçmenden hala haber alınamadığı bildirildi. Arkadaşları ve yakınları, mühendis olan Bühyan'ın Auckland şehrinde yeni bir işe başlayacağını, bu yüzden Chirstchurch'ten ayrılma hazırlığında olduğunu aktardı.