Emlak Yönetimi AŞ Genel Müdür Yardımcısı Kenan Apaydın, Mardin 'in Nusaybin ilçesinde terör mağdurları için yapılan TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu.Apaydın, Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mesut Ağırakçe, AK Parti Nusaybin İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel ve Kentsel Dönüşüm Ofisi Sorumlusu Sercan Barut ile görüştü.Terör mağdurları için yapılan konutlar hakkında bilgi alan Apaydın, daha sonra Fırat ve Abdulkadir Paşa Mahallesi muhtarlarıyla konutları teslim edilen mahallelerde incelemelerde bulundu.Muhtarların ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Apaydın, vatandaşların evlerine yerleşmede mağdur olmaması için Emlak Yönetim AŞ tarafından bir ay içerisinde emlak ofislerinin kurulacağını söyledi.Apaydın, şöyle konuştu:"Bakanlığımız ile görüştükten sonra bize talimat verildi. Burada her bölgedeki etaplarda biran önce hizmet verilmeye başlanacak. Bu yapılmış olan toplu konutlarda hiç kimsenin mağdur edilmeyeceği şekilde toplu bir yaşamın alanın sağlanacak."Aidatların her ay yapılan harcamalara göre alınacağını kaydeden Apaydın, avans ve aidat ücretlerinin vatandaşları mağdur etmeyecek en uygun miktarda belirlemeye çalıştıklarını belirtti.Etapların bütçeleri ve yönetimlerini bir ay içerisinde hazırlamaya çalıştıklarını kaydeden Apaydın, kış aylarında vatandaşların mağdur olmaması için yoğun çaba içerisinde olduklarını aktardı.12 etapta 5 binden fazla konut ve iş yerinin yapıldığını anımsatan Apaydın, yönettikleri tüm site ve TOKİ'lerde çalışan personeli yerelden olmasına özen gösterdiklerini sözlerine ekledi.