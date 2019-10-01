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Terör mağdurları için yapılan konutlar

Mardin'in Nusaybin ilçesinde TOKİ tarafından terör mağdurları için yapılan konutların kurası çekildi.

01.10.2019 10:24Terör mağdurları için yapılan konutlar
Mardin'in Nusaybin ilçesinde TOKİ tarafından terör mağdurları için yapılan konutların kurası çekildi.

Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra konuşan AK Parti Nusaybin İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel, TOKİ konutlarının bir bölümünün hak sahiplerine teslim edildiğini, vatandaşların konutlara yerleşme sürecinin devam ettiğini söyledi.
Bu ay içerisinde tamamının kura işlemlerinin tamamlanmasının planlandığını ifade eden Özel, "En güzel şekilde inşa edilen bu özel konutlar siz kıymetli Nusaybinli hemşerilerimize dağıtılıyor. Sürecin sonuna yaklaşırken devletimiz ve hükümetimiz her zaman sizin yanınızda olmuş, bundan sonra da yanınızda olmaya devam edecek. En ufak bir mağduriyete izin verilmeyecek." şeklinde konuştu.
Kentsel Dönüşüm Ofisi Nusaybin sorumlusu Sercan Barut ise kurası çekilecek konutlar için bilgilendirme yaptı.
Konuşmaların ardından noter tarafından Abdulkadir Paşa Mahallesinde 11. etapta bulunan 439 konutun kurası çekildi.

Halk Eğitimi Merkezi, Nusaybin, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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