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Terör mağdurları için yapılan konutlar için kura çekimi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör mağdurları için yapılan TOKİ konutlarının 2 etabı için kura çekimi yapıldı.

22.11.2019 15:08 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:08Terör mağdurları için yapılan konutlar için kura çekimi
'in ilçesinde terör mağdurları için yapılan TOKİ konutlarının 2 etabı için kura çekimi yapıldı.
Mitanni Kültür Merkezinde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bağlı Kentsel Dönüşüm Şubesi görevlilerince vatandaşlara yapılan bilgilendirmeden sonra noter tarafından kura çekilecek konut ve iş yerleriyle ilgili açıklama yapıldı.
Daha sonra 357 konut ve 24 iş yerinin hak sahipleri belirlendi.
Yapımı tamamlanan bir cami de İlçe Müftülüğüne teslim edildi.

Nusaybin, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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