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Terör mağdurları için yapılan konutlar için kura çekimi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör mağdurları için yapılan TOKİ konutlarının 1 etabı için kura çekimi yapıldı.

27.11.2019 17:46 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:46Terör mağdurları için yapılan konutlar için kura çekimi
'in ilçesinde terör mağdurları için yapılan TOKİ konutlarının 1 etabı için kura çekimi yapıldı.
Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bağlı Kentsel Dönüşüm Şubesi görevlilerince vatandaşlara yapılan bilgilendirmenin ardından noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi.
Dicle Mahallesinde bulunan 1. etap için 393 konut ve 120 iş yerinin kurası çekilerek hak sahiplerine teslim edildi.

Nusaybin, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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