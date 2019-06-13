Terör mağdurları için yapılan konutlar teslim ediliyor

Nusaybin
'de terör mağdurları için yapılan TOKİ Konutları hak sahiplerine teslimatı sürüyor.
İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Mesut Ağırakçe, Kentsel Dönüşüm
Ofisinde düzenlenen ve AK Parti
İlçe Başkan Vekili Adil Çelik
, Cizre
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsun Özmen ile Kentsel Dönüşüm Ofisi Nusaybin Sorumlusu Sercan Barut'un da katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, dördüncü etaptaki konutların yarından itibaren hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacağını söyledi.
Bu etapta toplamda 342 mesken ve 36 ticari iş yeri olduğunu kaydeden Ağırakçe, ayrıca bölgede yapımı tamamlanan cami, taziye evi, lise ve parkın da ilgili kurumlara teslim edileceğini aktardı.
Anahtar teslimi için vatandaşların sözleşmeleriyle Kentsel Dönüşüm Ofisine gelmesini isteyen Ağırakçe, Emlak Yönetimi Ofisine giderek anahtarlarını teslim alabileceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: AANusaybin
, Güncel