Terör mağdurları yeni yıla yeni evlerinde girdi

Şırnak'ta inşa edilen konutlara yerleşen terör mağduru aileler yeni yıla konforlu evlerinde girmenin mutluluğunu yaşadı.

Şırnak'ta 3 yıl önce Bahçelievler, Yeşilyurt, Yeni, Cumhuriyet, Aydınlıkevler, İsmet ve Gazi Paşa mahallelerinde teröristlerce kazılan çukurların ardından gerçekleştirilen saldırılar dolayısıyla evlerinden olan terör mağduru aileler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca inşa edilen 5 bin 716 konuttan 1790'ı teslim edildi.

Konutlar noter huzurunda çekilen kurayla hak sahiplerine verilirken, geri kalan konutların 6 ay içinde teslim edilmesi planlanıyor.

İnşa edilen konutlara yerleşen terör mağduru aileler yeni yıla konforlu evlerinde girmenin mutluluğunu yaşıyor.

Vali Ali Hamza Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütünün saldırıları sonucu ev ve iş yerlerinin büyük oranda tahrip edildiğini, terör mağdurları için yapımı süren ev ve iş yerlerinin yeni yıl içerisinde teslim edileceğini söyledi.

8 bin konut tamamlandı

Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde terör mağdurları vatandaşlar için yaptırılan ev ve iş yerlerinin teslim edildiğini aktaran Pehlivan, devletin kentte terörden doğan mağduriyeti giderme anlamında büyük yatırım yaptığını vurguladı.

Kentte büyük değişim ve dönüşüm yaşandığını aktaran Pehlivan, şöyle devam etti:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın, TOKİ'nin büyük yatırımları var. 2019 yılında bu yatırımlarda önemli mesafeler alındı. İl genelinde 10 bin 156 konutun yaklaşık 8 bini tamamlandı. Bunların da birçoğu vatandaşlarımıza teslim edildi. İlçelerimizde bütün konutlar teslim edildi. Kent merkezimizde de inşallah 2020 yılının ilk altı ayında bütün konutlar ve iş yerleri de teslim edilecek. Konutların teslimiyle birlikte şehrimiz çok güzel bir görünüme kavuşacak."

"Yeni evimize kavuştuğumuz için mutluyuz"

İsmetpaşa Mahallesi'nde yeni yılı karşılayan vatandaşlardan 6 yaşındaki Ahmet Altürk, evinin terör saldırılarında yıkıldığını ve çok zor günler geçirdiklerini anlattı.

Kötü günlerin bir daha yaşanmaması dileğinde bulunan Altürk, "Evimize 3 gün önce yerleştik. Allah sebep olanlardan razı olsun. Uzun süre kirada kaldık ve çok büyük zorluklar yaşadık. Yeni evimize kavuştuğumuz için mutluyuz. Başta Cumhurbaşkanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve Valimiz başta olmak üzere emeği geçen devlet büyüklerimize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

55 yaşındaki Hanife Altürk de çocuklarıyla birlikte yeni yılı huzur içerisinde geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Aydınlıkevler Mahallesi'nde oturan 30 yaşındaki Necla Tatar da "Eski evimiz sobalıydı terör saldırılarında yıkıldı. Devletimiz onun yerine bize doğalgaza uyumlu modern bir konut verdi. Yeni yılı ailemizle beraber karşılıyoruz. Mutluyuz, huzurluyuz. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Kaynak: AA