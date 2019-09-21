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Terör mağduru aileler evlerine kavuşuyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hendek olayları döneminde evleri yıkılan vatandaşlar için TOKİ Başkanlığı tarafından yaptırılan konutlar, noter huzurunda kurayla hak sahiplerine verilmeye başlandı.

21.09.2019 10:35Terör mağduru aileler evlerine kavuşuyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hendek olayları döneminde evleri yıkılan vatandaşlar için TOKİ Başkanlığı tarafından yaptırılan konutlar, noter huzurunda kurayla hak sahiplerine verilmeye başlandı.

Yüksekova'da 2016 Mart ayında sokağa çıkma yasağı sırasında evleri yıkılan terör mağduru vatandaşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından TOKİ marifetiyle yaptırılan konutlar tamamlandı. 1. ve 2. etap konutların kura çekimleri, sabah saatlerinde şehir stadyumunda noter huzurunda başladı. Hakkari Vali Yardımcısı İdris Koç, Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven ve kurum amirlerinin hazır bulunduğu kura çekimine vatandaşlar yoğun gösterdi.

Gün içerisinde yapılacak kura çekimiyle toplam bin 256 daire hak sahiplerine teslim edilecek. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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