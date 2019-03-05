Terör Operasyonu

İzmir
'in Dikili
ilçesinde sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen 6 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ile Dikili Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheliye yönelik 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda B.E, N.D, N.A, İ.K, V.K. ve F.K. gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda dijital materyal ile dokümanlara el konuldu.
Gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
İzmir, Dikili, Güncel
Kaynak: AA