Terör Operasyonu

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Van'da düzenlenen terör operasyonunda yakalanan 26 zanlıdan 11'i tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'ya üye oldukları ve KCK çatısı altındaki DTK yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri öne sürülen ve hakkında kuvvetli şüphe bulunanlara yönelik Terörle Mücadele ve Özel Harekat ekiplerince il genelinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.