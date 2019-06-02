Terör operasyonu

Adana
'da terör örgütü El Kaide üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, terör örgütü El Kaide'ye eleman kazandırdıkları ve finansman sağladıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Merkez Yüreğir
ilçesi Doğankent Mahallesi
'nde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, İ.O. ve M.O'yu gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp
Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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