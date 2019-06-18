18.06.2019 13:14
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Terör operasyonu

Van'da, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal yapılanmasında faaliyet yürütüp, örgüte eleman sağladıkları iddia edilen 5 zanlı yakalandı.

Van'da, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal yapılanmasında faaliyet yürütüp, örgüte eleman sağladıkları iddia edilen 5 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal yapılanmasında faaliyet yürüttüğü ve terör örgütüne eleman temin ettiği ileri sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.Terör operasyonu
Kaynak: AA
Van, PKK, Güncel

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